До того, як 38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі не почали проявляти свою незалежність від королівської сім'ї, 95-річна Єлизавета II була в захваті від невістки онука. У своє перше Різдво з монархами герцогиня Сассекська зуміла здобути прихильність Її Величності, вибравши відповідний подарунок.







Два роки тому Меган вручила королеві співаючого іграшкового хом'яка в костюмі Санти. За словами інсайдерів, Єлизавета II залилася сміхом, як тільки побачила це миле чудо. Вона також зазначила, що хом'як буде відмінною компанією для її улюблених коргі. Собаки поставилися до подарунка з великим натхненням, але, на жаль, іграшка була порвана на шматки ще до закінчення святкування.



Різдвяні подарунки з гумором - давня традиція Віндзорів. Наприклад, в один з таких вечорів принц Гаррі отримав від Кейт Міддлтон надувну подружку.

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