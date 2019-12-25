|Єлизавета ІІ "викинула" зі свого привітального відео принца Гаррі і Меган Маркл
|25.12.2019 08:25
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У тизері програми ми бачимо Її Високість за антикварним столом на тлі ошатної ялинки і в оточенні сімейних фотографій. Користувачі сразу звернули увагу - в сімейному архіві королеви, який вона виставляє на публіку, відсутня рамочка з зображенням принца Гаррі, Меган Маркл і їх сина Арчі. На відміну, скажімо, від попереднього року, де на фото присутні всі найближчі родичі королеви. До чого б це?
Нове офіційне зображення з'явилося після того, як стало відомо, що юний принц Джордж - старший син Вільяма і Кейт - відіграє помітну роль у різдвяній передачі Єлизавети в цьому році. Як повідомляється, присутність правнука покликане принести трохи радості в кінці року, який видався, з точки зору «вируючих» медіа, непростим для всієї королівської сім'ї.
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