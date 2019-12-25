Уволен гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин Совет директоров киностудии «Ленфильм» принял решение о снятии с должности генерального директора Эдуарда Пичугина. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр культуры Владимир Мединский. «Мы рассмотрели позицию генерального директора, и было принято решение о смене гендиректора киностудии. Сейчас будет назначен временный управляющий на несколько месяцев, а также проведены конкурсные прослушивания, по итогам которых совет директоров к 30 марта выберет нового гендиректора. До момента назначения временного управляющего Эдуард Пичугин продолжит выполнять обязанности гендиректора», - сказал Мединский. Министр также рассказал, что на заседании было принято решение, что кинорежиссер Федор Бондарчук продолжит занимать должность председателя совета директоров «Ленфильма». Это решение совет директоров принял единогласно. По словам Мединского, сам Федор Сергеевич «это поддержал». Как отметил глава Минкультуры, сейчас первоочередной задачей для «Ленфильма» является погашение задолженностей перед кредиторами и перед налоговой инспекцией. По словам Мединского, «если эти проблемы будут решены, то студия сможет вдохнуть полной грудью и работать дальше». 47-летний Эдуард Пичугин стал генеральным директором «Ленфильма» в октябре 2012 года. До этого он был председателем совета директоров студии, а ранее возглавлял совет директоров группы компаний «КИНО СИТИ». Кроме того, он работал гендиректором ООО «ЭПОС» - управляющей компании сети кинотеатров «Кронверк Синема». Пичугин окончил Военно-космическую Академию им. А. Ф. Можайского, юридический факультет Санкт-Петербургского Университета МВД России и Санкт-Петербургский Государственный Инженерно-экономический Университет. Он имеет ученую степень кандидата экономических наук, защитил диссертацию «Управление денежными потоками предприятий кинопроката» по специальности «Финансы и кредит». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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