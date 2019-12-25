Ешлі Грем не з тих, хто соромиться відвертих фото і відео в Instagram. Навіть під час вагітності! Вона часто викладає напівголі або голі фото, розповідає про вагітність і статеве життя в інтерв'ю, продовжує зніматися в купальниках і носить обтягуючі сукні. А днями вона поділилася в Stories фотографією, на якій позує лежачи і абсолютно голою (ланцюжок на шиї не рахується)!



