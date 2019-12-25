22-річна Тіна Кунакі проводить різдвяні канікули на узбережжі Атлантичного океану. Модель насолоджується теплом і радує шанувальників знімками з відпочинку.



Будучи професіоналом в пляжних фото, Тіна робить выговор не тільки на позі, але на таких деталях, як колір купальника. Наприклад, на одному з кадрів чоловіка Венсана Касселя вона позує в мінімалістичному сірому бікіні з бузковим відтінком, яке ідеально гармонує з квітами мальовничого заходу.







Одного разу Тіна зізналася, що завжди вибирає купальник під настрій і не вважає стиль основним критерієм.



«Головним для мене є зручність. Оскільки я виросла на узбережжі, для мене пляж - це в першу чергу місце, де я можу розслабитися і повеселитися. А ніякого секрету сексуальності немає: кожна з нас сексуальна!» - заявила модель.

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