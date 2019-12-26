Евгений Побожий - первый россиянин, победивший на самом престижном джазовом конкурсе планеты А мы, оказывается, давно знакомы! Несколько лет назад я брал интервью у Игоря Бутмана в его клубе на Таганке. Беседа затянулась далеко за полночь, метро давно закрылось, и маэстро Бутман по-дружески попросил гитариста своего биг-бенда Женю подбросить меня до дома. Болтая, мы мчались по пустой ночной Москве... Эпизод так и остался бы мимолетным воспоминанием, если бы имя Евгения Побожия на днях не прозвучало на весь мир: гитарист-виртуоз стал первым российским музыкантом, победившим на Международном конкурсе гитаристов Института джаза имени Херби Хэнкока в Вашингтоне. Престижнейшем джазовом соревновании на планете! Каждый год они проходят по одной из специальностей — чаще только это вокал или фортепиано. Состязание гитаристов прошло впервые за последние 14 лет — и сразу такая сенсация! Вот когда мне пригодился взятый впрок телефон Евгения. — Женя, простите за банальный вопрос: что почувствовали, когда вас объявили победителем? — Смесь эмоций! Огромная благодарность жюри (а это самые авторитетные джазовые гитаристы мира), шок от радости, облегчение, что все конкурсные волнения позади. — Неужели так сильно волновались? — А как вы думаете? Каждый из участников — музыкант очень высокого уровня. А финалисты Макс Лайт и Сесил Александер продемонстрировали потрясающий профессионализм и музыкальность. Огромная восторг слушать их, делить с ними сцену. И принимать потом их поздравления с победой. — Обычно конкурсанты ревнивы друг к другу... — На этом конкурсе атмосфера особая — ничего общего с соперничеством в спортивном понимании. На определенном уровне уже не так важно, насколько ты технически изощрен. Ценится индивидуальность, своеобразие, фантазия — и умение вести разговор с партнерами, с ритм-секцией. А отношения между конкурсантами наполнены взаимным уважением и даже восхищением. Тут не о конкуренции надо говорить, а о музыкальном братстве. — И какие возможности перед вами открыла эта победа? — Большие. Это и выпуск своего альбома на престижном лейбле Concord Music, что, собственно, является одним из призов победителю, и приглашения в крупнейшие мировые джазовые фестивали, и совместные проекты с топовыми музыкантами. Такие горизонты открываются, что дух захватывает. — В юности вы увлекались не джазом, а роком. А как потом ваши предпочтения поменялись? — Рок и побудил начать заниматься гитарой. Но в определенный момент мне в руки попали записи Чарли Паркера, Майлза Дэвиса, Джона Колтрейна: Это великие джазмены, в том числе гитаристы Пэт Мэтини, Джон Скофилд, Уэс Монтгомери (кстати, Мэтини и Скофилд были сейчас членами жюри). Их музыка поразила, я открыл в ней целую вселенную. И не заметил, как другие музыкальные привязанности отступили на второй план. — Правда ли, что вы окончили Ростовскую консерваторию за два года? — Да, но прежде, в 2007-м, еще живя с родителями в городе Северске Томской области, я записался на летнюю двухмесячную программу в музыкальном колледже Беркли, США. Это дало возможность окунуться в мировой контекст. На эстрадно-джазовую кафедру Ростовской консерватории меня приняли в 2010-м сразу на третий курс. — В Беркли когда-то и Игорь Бутман учился. Как получилось, что вы оказались в его команде? — Наше знакомство состоялось в Ростове-на-Дону, где каждый год проводится конкурс молодых джазовых исполнителей, Игорь Михайлович там председатель жюри. В 2011-м мне посчастливилось занять 1-е место, а потом меня позвали на возглавляемый Бутманом международный фестиваль «Будущее джаза». После чего я и получил приглашение в оркестр и квинтет Игоря Бутмана. С 2016 года с семьей перебрался в Москву и начал работать в двух самых прославленных джазовых коллективах России. — Знаю, что вы и сочиняете. — Попробовал еще в музыкальной школе, чуть позже стал сочинять для подростковых рок-групп, в которых играл. А увлекшись джазом, начал что-то придумывать и в этом жанре. После возвращения из Беркли меня как прорвало: за месяц набралось композиций на целый альбом. И по сей день пишу, хотя не по альбому в месяц. Стараюсь брать не количеством, а качеством — экспериментирую с составами, фактурами, стилями. В репертуаре квинтета Игоря Бутмана есть некоторые из моих композиций. — Помню, лет 30 назад ваш начальник Игорь Бутман, тогда еще молодой советский саксофонист, вышел на сцену Дома композиторов и составил импровизированный дуэт со звездным американским гастролером — саксофонистом Гровером Вашингтоном. Эти люди жили за многие тысячи километров друг от друга в далеко не дружественных странах — но все эти преграды куда-то исчезли... — Музыка способна объединить людей поверх любых барьеров. Помню свой первый приезд в Америку. Сколько бы ни учил английский дома, попасть в чужую языковую среду — всегда дискомфорт. Но только начинаешь играть с кем-то — все проблемы пропадают, есть только джаз и радость, которую он приносит тебе и тем, с кем ты его делаешь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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