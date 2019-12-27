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Пенелопа Крус шокувала своїм шкільним фото
27.12.2019 06:15
Одна з найкрасивіших голлівудських актрис, яка в 2014 році була визнана найсексуальнішою жінкою в світі за версією журналу Esquire, і сьогодні продовжує підкорювати серця своїх фанатів. 45-річна Пенелопа Крус дасть фору 20-річним, а її почуття смаку і стилю надихає багато глянцевих видань.

Як «трансформувалася» іспанська актриса і модель і як вона виглядала в дитинстві - в сьогоднішній підбірці найрідкісніших і милих ретро-фотографій з особистого архіву знаменитості.

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Допис, поширений Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)



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