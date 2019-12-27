Погода, Новости, загрузка...
Дочка Демі Мур і Брюса Вілліса позує гола біля ялинки (Фото)
27.12.2019 07:11
28-річна дочка Демі Мур успадкувала від мами довгі стрункі ноги, і при будь-якому зручному випадку намагається показувати це оточуючим. В юності Скаут була тією ще бунтаркою, але, подорослішавши, стала виглядати набагато жіночніше - і веде себе відповідно.

Втім, від улюблених провокацій дівчина все одно не відмовляється і часом публікує в соцмережах такі фото, в коментарях під якими вибухають бурхливі обговорення і суперечки. Останнім таким знімком стало домашнє різдвяне фото, зроблене біля ялинки.

«Я - сама, як подарунок», - іронічно підписала спокусливий кадр спадкоємиця знаменитої акторської пари.

4528_0pmr11.jpg (41.23 Kb)

Надмірною скромністю Скаут явно не страждає!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 