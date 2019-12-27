|Дочка Демі Мур і Брюса Вілліса позує гола біля ялинки (Фото)
|27.12.2019 07:11
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Втім, від улюблених провокацій дівчина все одно не відмовляється і часом публікує в соцмережах такі фото, в коментарях під якими вибухають бурхливі обговорення і суперечки. Останнім таким знімком стало домашнє різдвяне фото, зроблене біля ялинки.
«Я - сама, як подарунок», - іронічно підписала спокусливий кадр спадкоємиця знаменитої акторської пари.
Надмірною скромністю Скаут явно не страждає!
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