28-річна дочка Демі Мур успадкувала від мами довгі стрункі ноги, і при будь-якому зручному випадку намагається показувати це оточуючим. В юності Скаут була тією ще бунтаркою, але, подорослішавши, стала виглядати набагато жіночніше - і веде себе відповідно.



Втім, від улюблених провокацій дівчина все одно не відмовляється і часом публікує в соцмережах такі фото, в коментарях під якими вибухають бурхливі обговорення і суперечки. Останнім таким знімком стало домашнє різдвяне фото, зроблене біля ялинки.



«Я - сама, як подарунок», - іронічно підписала спокусливий кадр спадкоємиця знаменитої акторської пари.







Надмірною скромністю Скаут явно не страждає!