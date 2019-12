У церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі відбулася традиційна різдвяна служба, на якій з'явилося королівське сімейство майже в повному складі.



Нагадаємо, Меган Маркл і принца Гаррі не було, але ця обставина сповна компенсувалася присутністю шестирічного принца Джорджа і чотирирічної принцеси Шарлотти. Разом з батьками діти вітали натовп, який їх з нетерпінням чекав біля церкви. Спадкоємці герцогів Кембриджських тримались на публіці достойно, хоча спочатку і виглядали злегка збентеженими.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The British Royal Firm (@thebritishroyalfirm) 25 Гру 2019 р. о 4:20 PST



Наприклад, принцеса Шарлотта емоційно відреагувала на подарунок жінки в інвалідному кріслі: вона піднесла дівчинці надувного рожевого фламінго. Дочка герцогів ніжно обійняла дарувальницю і тепло подякувала їй.







Від одного з британських підданих Шарлотта отримала букет польових квітів. Як справжня леді, вона не випускала цей подарунок з рук, поки не зникла з батьками з поля зору.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений HRH The Duchess of Cambridge (@katemidleton) 25 Гру 2019 р. о 5:05 PST





