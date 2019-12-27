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4-річна принцеса Шарлотта в захваті від подарунків на різдвяній службі
27.12.2019 08:24
У церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі відбулася традиційна різдвяна служба, на якій з'явилося королівське сімейство майже в повному складі.

Нагадаємо, Меган Маркл і принца Гаррі не було, але ця обставина сповна компенсувалася присутністю шестирічного принца Джорджа і чотирирічної принцеси Шарлотти. Разом з батьками діти вітали натовп, який їх з нетерпінням чекав біля церкви. Спадкоємці герцогів Кембриджських тримались на публіці достойно, хоча спочатку і виглядали злегка збентеженими.

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Допис, поширений The British Royal Firm (@thebritishroyalfirm)



Наприклад, принцеса Шарлотта емоційно відреагувала на подарунок жінки в інвалідному кріслі: вона піднесла дівчинці надувного рожевого фламінго. Дочка герцогів ніжно обійняла дарувальницю і тепло подякувала їй.

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Від одного з британських підданих Шарлотта отримала букет польових квітів. Як справжня леді, вона не випускала цей подарунок з рук, поки не зникла з батьками з поля зору.

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Допис, поширений HRH The Duchess of Cambridge (@katemidleton)



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