|Дочка Світлани Лободи розповіла правду про свою маму
|27.12.2019 20:08
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«Я дуже переживаю за маму, коли у неї великі концерти. Коли мені було 4 чи 5 років, я хвилювалася навіть на маленьких концертах. А зараз я не переживаю, бо бачу, як вона гарно співає. І я розумію, що суперзірка завжди впорається... І іноді я говорю мамі: «Мамо, відміни концерти і вклади мене спати», - поділилася Єва.
І Лобода відповіла:
«До рочку я була завжди з Євочкою разом. Ми грали, я завжди вкладала її спати».
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