29-річна Регіна Тодоренко вперше стала мамою в грудні минулого року. Дружина 34-річного Влада Топалова розповіла, як змінилося її життя з цього моменту.



Закохані виховують однорічного сина Майкла, при цьому, Регіна встигає успішно знімає своє шоу і відпочиває з малюком на теплих курортах. Сама телеведуча зізналася, що не розуміє, звідки у неї взялася «ця божевільна любов» до сина.







«Раніше я взагалі не розуміла тих божевільних матусь, які носяться зі своїми дітьми, як дурак з писаною торбою. Я з тих дівчат, які люблять екстрим, люблять ризикувати життям, підкорювати гори і опускатися на дно океану так глибоко, де мало хто бував, люблю працювати цілодобово безперервно», - зізналася Регіна в Instagram.



Вона дуже боялася перестати бути такою активною з появою дитини. Тодоренко подумки готувалася пожертвувати своєю улюбленою роботою і навіть залишати сина надовго на нянь і бабусь. В результаті зірці вдалося продовжити вести таке ж життя, як і до пологів.

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