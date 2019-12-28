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Дженніфер Еністон опублікувала дві фотографії з татом
28.12.2019 08:20
Різдво і Новий рік - сімейні свята, тому не дивно, що багато зірок радують своїх підписників фотографіями з близькими. Не залишилася осторонь і Дженніфер Еністон, тільки два місяці тому відкрила для себе світ Інстаграму. Актриса ледь не «зламала» додаток через те, що сервер не справлявся з охочими підписатися на її акаунт. Зірці «Ранкового шоу» вдалося навіть побити попередній рекорд, встановлений Меган Маркл і принцом Гаррі: перший мільйон підписників вона набрала за п'ять годин 16 хвилин.

Тепер за оновленнями Дженніфер стежать 22 млн осіб, з якими актриса ділиться кадрами з роботи і з життя. З останніх - дві фотографії з татом, одна з дитинства, одна - недавня. Зворушливі знімки Дженніфер підписала:

«Різдво з одним з моїх творців. Тоді і зараз. Люблю тебе, тато».

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