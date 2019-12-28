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Всім би такого свекра: Дуейн Джонсон подарував невістці дорогу машину на Різдво
28.12.2019 21:25
Дуейн Джонсон вміє готувати класні сюрпризи!

На Різдво своїй невістці Аї Елан Хашіан він подарував джип Chevrolet Tahoe. Ая настільки зраділа, що навіть заплакала, а актор сказав:

«Ти найкраща невістка в світі».

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Допис, поширений therock (@therock)



Актор опублікував в Instagram відео привітання і написав:

«Цей різдвяний сюрприз вдався. Щасливого Різдва моїй невістці. Спасибі @aja_elan за те, що вона любляча, розуміюча і просто крута людина. Насолоджуйся поїздками на новій машині. З Різдвом!"

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