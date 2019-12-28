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Кейт Міддлтон в дешевій сукні із золотими сережками з діамантами
28.12.2019 22:21
37-річна Кейт Міддлтон познайомилася зсередини з буднями медичних працівників. Герцогиня Кембриджська два дні працювала в пологовому відділенні Кінгстонської лікарні в Лондоні.

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Дружина принца Вільяма протягом двох днів проходила практику в клініці ще в листопаді, але тільки зараз з'явилися знімки з Кетрін. Кенсінгтонський палац опублікував фото, на яких герцогиня Кембриджська зображена в компанії співробітників клініки та навіть поруч з новонародженим малюком.

Кейт вибрала елегантний і лаконічний образ. Вона одягла бюджетне плаття-сорочку Michael Kors з геометричним принтом. Аутфіт вона доповнила щільними колготками і темними ботильйонами. Герцогиня вибрала золоті сережки з діамантами від Kiki McDonough.

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«Ви знаходитесь поруч з жінками в ті моменти, коли вони найбільш вразливі. Ви щодня бачите їх силу, біль і стаєте свідками справжнього дива», - написала герцогиня у відкритому листі.

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