37-річна Кейт Міддлтон познайомилася зсередини з буднями медичних працівників. Герцогиня Кембриджська два дні працювала в пологовому відділенні Кінгстонської лікарні в Лондоні.







Дружина принца Вільяма протягом двох днів проходила практику в клініці ще в листопаді, але тільки зараз з'явилися знімки з Кетрін. Кенсінгтонський палац опублікував фото, на яких герцогиня Кембриджська зображена в компанії співробітників клініки та навіть поруч з новонародженим малюком.



Кейт вибрала елегантний і лаконічний образ. Вона одягла бюджетне плаття-сорочку Michael Kors з геометричним принтом. Аутфіт вона доповнила щільними колготками і темними ботильйонами. Герцогиня вибрала золоті сережки з діамантами від Kiki McDonough.







«Ви знаходитесь поруч з жінками в ті моменти, коли вони найбільш вразливі. Ви щодня бачите їх силу, біль і стаєте свідками справжнього дива», - написала герцогиня у відкритому листі.





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