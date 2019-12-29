|Наполеонівські плани Меган Маркл на 2020 рік
|29.12.2019 07:47
|
Однак навіть коротка втеча не пройшла для них дарма. Знаєте по собі, що під час відпочинку в голову часом приходять доленосні ідеї: одна з яких - завоювати світ. Чому б і ні? Цими вихідними з'явився офіційний документ Управління інтелектуальної власності Великобританії, в якому сказано, що знаменита пара подала заявки на реєстрацію товарних знаків на сотні найменувань продуктів і послуг під брендом Королівського фонду герцогів Сассекських. Включаючи випуск одягу і навіть власні газети і журнали. Схоже, це серйозний перший крок, щоб зробити зі свого імені глобальну імперію. Або все ж комерційний контраргумент в боротьбі з ворожим світом?
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями