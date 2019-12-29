Як стало відомо, кілька днів тому Меган Маркл і принц Гаррі були змушені перервати свою шеститижневу відпустку в Канаді і повернутися до Великобританії через критичний стан принца Філіпа. З чуток, пара все-таки провела Різдво в Букінгемському палаці.



Однак навіть коротка втеча не пройшла для них дарма. Знаєте по собі, що під час відпочинку в голову часом приходять доленосні ідеї: одна з яких - завоювати світ. Чому б і ні? Цими вихідними з'явився офіційний документ Управління інтелектуальної власності Великобританії, в якому сказано, що знаменита пара подала заявки на реєстрацію товарних знаків на сотні найменувань продуктів і послуг під брендом Королівського фонду герцогів Сассекських. Включаючи випуск одягу і навіть власні газети і журнали. Схоже, це серйозний перший крок, щоб зробити зі свого імені глобальну імперію. Або все ж комерційний контраргумент в боротьбі з ворожим світом?





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