|Нарешті! Сергій Лазарєв показав всю свою сім"ю (Фото)
|29.12.2019 21:17
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«Сходили з сім'єю на льодове шоу «Спляча красуня». З Тетяною Навкою @tatiana_navka, Аліною Загітовою @azagitova і Петром Чернишовим у головних ролях. Приголомшливо красиве шоу! Спецефекти, костюми, постановки, графіка, світло, прекрасні пісні у виконанні зірок естради, і звичайно ж, прославлені фігуристи! Всім раджу! Я обожнюю Фігурне катання. І всій родині дуже сподобалося! Браво!!!» - написав виконавець.
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