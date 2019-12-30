Поки Кейт Міддлтон з сім'єю святкує Різдво в замку Сандрінгем в Норфолку разом з королевою Єлизаветою, батьки герцогині Кембриджської і молодша сестра відпочивають на острові Сен-Бартс.



Як повідомляє Daily Mail, 36-річну Піппу і 64-річну Керол Міддлтон папараці сфотографували на пляжі в купальниках в компанії батька Кейт - Майкла Міддлтона - і чоловіка Піппи, Джеймса Меттьюса.



Обидві родички Кейт, за словами очевидців, «виглядають чудово - відразу видно, що вони регулярно займаються спортом».



До речі, в минулому році сім'я Міддлтон також відпочивала на Сен-Бартельмі. Свекор Піппи володіє там готелем Eden Rock.







