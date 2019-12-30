Під час різдвяного звернення Єлизавети II до нації прозорливі глядачі могли звернути увагу, що в інтер'єрі Палацу відсутня фотографія Меган Маркл, принца Гаррі та їхнього сина Арчі. Чи означає це, що королева негласно викреслила їх із найближчого кола? Покаже час і повернення герцога і герцогині Сассекських з шеститижневої відпустки в Канаду.



Але є і хороші новини. На тлі всіх королівських скандалів інша людина, навпаки, отримала благословення Її Високості, і заради нього вона навіть порушила протокол. У Палаці існує, так зване, «подружнє правило» - це значить, що на Різдво в Сандрінгем можуть приїхати тільки чоловік чи жінка членів королівської сім'ї. Однак заради Едоардо Мопелли Моцці, нареченого принцеси Беатріс, Єлизавета порушила протокольну заповідь і запросила хлопця на триденні канікули разом з ними.







Як повідомляють інсайдери, запрошення прийшло день в день, і у Едоардо було всього кілька годин, щоб підготуватися до свого першого Королівського Різдва в Сандрінгемі. Колосальний стрес! Адже за протоколом гості змінюють наряди по п'ять разів на добу і роблять безліч офіційних фотографій. Тобто чоловікові при собі потрібно мати 15 білосніжних сорочок і стільки ж костюмів. Можете собі уявити нерви новачка?

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