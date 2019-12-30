Меган Маркл і принц Гаррі проводять різдвяні канікули в Канаді на острові Вікторія. Пару бачили в місцевому парку Хорт Хілл Ріджінал (Horth Hill Regional) під час ранкової пробіжки. А тепер з'явилися нові подробиці їх відпочинку.







Як з'ясувалося, на днях Меган Маркл і принц Гаррі планували відвідати елітний ресторан Deep Cove Chalet, який славиться своєю морською кухнею. Однак несподівано отримали відмову. В інтерв'ю місцевій газеті Vancouver Sun армия власника закладу, Беф Коффель, пояснила рішення тим, що ресторан просто не може гарантувати членам королівської сім'ї належного рівня безпеки і комфорту. І справа тут зовсім не в неприязні або негативному ставленні до Меган Маркл і принца Гаррі.



"Я бажаю їм всього найкращого. Але давайте залишимо їх в спокої і на самоті. Вони правда цього заслуговують", - каже Беф Коффель.

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