Памела Андерсон показала нове фото своїх синів-моделей
31.12.2019 00:20
Днями портал People опублікував рейтинг «найсексуальніших спадкоємців зірок». На першому місці виявився 17-річний син Елізабет Херлі Деміан. А за ним розташувався син Памели Андерсон - Брендон Томас Лі.
І ось актриса опублікувала фото Брендона і свого молодшого сина Ділана Джаггера Лі.
«Мої дикі, красиві хлопчики», - написала вона.
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson)