Погода, Новости, загрузка...
Ешлі Грем розповіла, як вони з чоловіком готуються до народження первістка
31.12.2019 01:16
Ешлі Грем скоро вперше стане мамою! Напередодні важливої події вона розповіла про підготовку до народження дитини, пояснила, у чому, на її думку, запорука щасливих стосунків, і поділилася секретом любові до себе.

9697_6bb6c2b0ddb793b4c6d02e2d764f9a-640x640.jpg (11.76 Kb)

"Я вірю, що молоде покоління буде зовсім інакше ставитися до краси і прийме нарешті той факт, що вона - краса - буває різною. А ми, в свою чергу, повинні подавати їм добрий приклад, - впевнено заявляє Ешлі, найбільш високооплачувана в світі plus-size-модель.

Робочі проекти вона чергувала з підготовкою до народження малюка: займалася йогою для майбутніх мам, медитувала, вивчала практики усвідомленості і багато думала про принципи виховання первістка.

«Довіра - ось основа всіх міцних сімей, - каже Грем. - І ми з Джастіном хочемо ростити дитину в атмосфері довіри. А ще необхідно доносити до нього прості істини на кшталт «Стався до себе так, як ти хочеш, щоб інші ставилися до тебе» і «за добро плати добром».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 