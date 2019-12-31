Ешлі Грем скоро вперше стане мамою! Напередодні важливої події вона розповіла про підготовку до народження дитини, пояснила, у чому, на її думку, запорука щасливих стосунків, і поділилася секретом любові до себе.







"Я вірю, що молоде покоління буде зовсім інакше ставитися до краси і прийме нарешті той факт, що вона - краса - буває різною. А ми, в свою чергу, повинні подавати їм добрий приклад, - впевнено заявляє Ешлі, найбільш високооплачувана в світі plus-size-модель.



Робочі проекти вона чергувала з підготовкою до народження малюка: займалася йогою для майбутніх мам, медитувала, вивчала практики усвідомленості і багато думала про принципи виховання первістка.



«Довіра - ось основа всіх міцних сімей, - каже Грем. - І ми з Джастіном хочемо ростити дитину в атмосфері довіри. А ще необхідно доносити до нього прості істини на кшталт «Стався до себе так, як ти хочеш, щоб інші ставилися до тебе» і «за добро плати добром».

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