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Колишній Кайлі Дженнер розповів про їх стосунки і спільну дочку
31.12.2019 20:19
Днями Тревіс Скотт запустив новий музичний проект JACKBOYS і з цього приводу дав велике інтерв'ю виданню XXL, в якому зайшла мова про батьківство і відносини з Кайлі Дженнер.

На питання «як змінилося життя репера з появою дочки Стормі Вебстер», Тревіс сказав, що бути батьком виявилося краще, ніж він спочатку думав:

«Стормі як мій кращий друг. Вона робить життя набагато простішим. Вона просто надихає мене і кожен день дивує своїми думками. Це так круто», - поділився виконавець.

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А коли мова зайшла про Кайлі, Тревіс зізнався:

«Я люблю її маму і завжди буду любити».

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