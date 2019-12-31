|Колишній Кайлі Дженнер розповів про їх стосунки і спільну дочку
|31.12.2019 20:19
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На питання «як змінилося життя репера з появою дочки Стормі Вебстер», Тревіс сказав, що бути батьком виявилося краще, ніж він спочатку думав:
«Стормі як мій кращий друг. Вона робить життя набагато простішим. Вона просто надихає мене і кожен день дивує своїми думками. Це так круто», - поділився виконавець.
А коли мова зайшла про Кайлі, Тревіс зізнався:
«Я люблю її маму і завжди буду любити».
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