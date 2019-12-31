Днями Тревіс Скотт запустив новий музичний проект JACKBOYS і з цього приводу дав велике інтерв'ю виданню XXL, в якому зайшла мова про батьківство і відносини з Кайлі Дженнер.



На питання «як змінилося життя репера з появою дочки Стормі Вебстер», Тревіс сказав, що бути батьком виявилося краще, ніж він спочатку думав:



«Стормі як мій кращий друг. Вона робить життя набагато простішим. Вона просто надихає мене і кожен день дивує своїми думками. Це так круто», - поділився виконавець.







А коли мова зайшла про Кайлі, Тревіс зізнався:



«Я люблю її маму і завжди буду любити».



