Принц Вільям і Кейт Міддлтон прокидаються під футбольний гімн
31.12.2019 21:33
ЗМІ дізналися, під яку пісню прокидається королівська сім'я! Виявляється, принц Джордж росте пристрасним фанатом футболу, тому щоранку будить домочадців футбольним гімном «Три лева» Френка Скіннера. Про це принц Вільям розповів Френку під час особистої зустрічі в королівському вар'єте.
«Я слухаю твою пісню щоранку. Джордж почав слухати її під час чемпіонату світу. Чесно кажучи, я думав, що вона йому швидко набридне, але це не так. Вона, як і раніше, грає у нас щоранку», - заявив принц Вільям.
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Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal)