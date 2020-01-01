Днями Селена Гомес взяла судьба в шоу на радіо Kiss FM, де зіграла в гру «правда чи брехня». Правила такі: учасник розповідає три історії, а ведучий вгадує, яка з них правдива, а яка ні.







Так, першою історією була історія про злегка «намоклі штани» під час концерту Еда Ширана. Потім Селена розповіла про день народження своєї кузини: нібито під час торжества її хрещеник підійшов до великого святкового торту і почав хапати його руками, за пару секунд зруйнувавши всі старання кропітких кондитерів. Третім стала розповідь про воїнів Масаї, яких співачці одного разу вдалося побачити. За словами Селени, вони навчили її, як користуватися зброєю і стріляти з лука. А коли час прийшов вгадувати правдиву історію, вони вибрали про торт на день народження кузини Селени. Насправді ж правдою була розповідь про намоклі штани!



«Концерт Еда Ширана. І я ще нікому і ніколи цього не розповідала», - сказала Селена Гомес.

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