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Настя Каменських з глибоким декольте привітала усіх з Новим роком 2020 (Фото)
01.01.2020 21:09
Коли ти - Настя Каменських, тобі можна оголятися повністю! Та на цей раз зірка вирішила бути більш скромною - і показала усім красивий і водночас дуже сексуальний образ.

Співачка привітала своїх шанувальників в Інстаграмі, опублікувавши нове фото:

"Happy New Year! Вітаю всіх з Новим Роком! #2019 був дуже насиченим, крутим і справді незабутнім! Я бажаю вам мріяти! Пам'ятайте, що мрії збуваються, якщо бути наполегливим і наполегливо йти до поставленої мети. Вірте в себе і ніколи не зупиняйтесь. Будьте щасливі і ніколи не бійтеся труднощів! Нехай в новому #2020 році реалізуються всі ваші плани! Нехай в житті буде безліч любові, теплоти і добра. Нехай всі зміни будуть на краще і служать вам лише натхненням. Попереду ще більше досягнень, добра і любові!" - написала Настя.

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Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)



Шанувальники оцінили образ Каменських і засипали її компліментами.

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