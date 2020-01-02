Кілька годин тому в офіційному акаунті герцога і герцогині Сассекських з'явився зворушливий ролик, в якому королівська пара ділиться найщасливішими моментами минулого 2019 року під пісню Coldplay (мабуть, улюблену композицію в їх плейлисті). І головну роль у ньому виконав їх первісток - малюк Арчі, що з'явився на світ в травні. Крім того, що його офіційному представленню, хрестинам і подорожі в Африку присвячена центральна частина відео-листівки, щасливі батьки також приготували всім шанувальникам сюрприз.



На заставці ролика і в самому фіналі з'являється мила фотографія принца Гаррі і Арчі на тлі умиротворено зимового пейзажу.



Підписники зробили припущення, що кадр зроблений самою Меган під час різдвяних канікул герцога і герцогині в їх секретному притулку на острові Ванкувер. Арчі одягнений в чарівну шапочку, бежевий анорак і крихітні чоботи з овчини, подаровані парі австралійським генерал-губернатором.



«Огляд 2019 року. Бажаємо всім вам дуже щасливого Нового року і дякуємо вам за постійну підтримку!» - підписали вони.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 31 Гру 2019 р. о 12:22 PST

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