|У новорічну ніч Кейт Міддлтон і принц Вільям зробили важливу заяву
|02.01.2020 06:19
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Ввечері 31 грудня королівська пара зробила в своєму офіційному акаунті в Інстаграмі куди більш відповідальний пост - вони мають намір врятувати нашу планету.
Принц Вільям оголосив про присудження у 2020 році премії Earthshot Prize за глобальні дії по відновленню планети. Премія може бути присуджена як окремим приватним особам, так і організаціям або колективам - вченим, активістам, економістам, лідерам уряду, банкам, підприємствам, містам і навіть країнам. Загалом, всім тим, хто вносить істотний внесок у вирішення екологічних проблем.
У своїй заяві Вільям зазначив, що наша планета переживає «переломний момент» і перед нами стоїть важливий вибір: або продовжувати руйнувати її, або пам'ятати про власні сили в рішенні будь-яких глобальних проблем.
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