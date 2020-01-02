Пам'ятайте, в кінці грудня королівські інсайдери міркували про те, що герцог і герцогиня Кембриджські приготували дуже важливе оголошення для новорічних свят? Шанувальники пари і ЗМІ дружно припустили, що мова йде про чергову вагітність Кейт. Не тут то було!



Ввечері 31 грудня королівська пара зробила в своєму офіційному акаунті в Інстаграмі куди більш відповідальний пост - вони мають намір врятувати нашу планету.



Принц Вільям оголосив про присудження у 2020 році премії Earthshot Prize за глобальні дії по відновленню планети. Премія може бути присуджена як окремим приватним особам, так і організаціям або колективам - вченим, активістам, економістам, лідерам уряду, банкам, підприємствам, містам і навіть країнам. Загалом, всім тим, хто вносить істотний внесок у вирішення екологічних проблем.



У своїй заяві Вільям зазначив, що наша планета переживає «переломний момент» і перед нами стоїть важливий вибір: або продовжувати руйнувати її, або пам'ятати про власні сили в рішенні будь-яких глобальних проблем.





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