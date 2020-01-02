Минулий рік був для Ірини Шейк багатим на події - гучне розлучення з чоловіком, підтримка мільйонів фанатів, які навіть почали писати коментарі в Інстаграмі Леді Гаги (яку звинуватили в розриві Бредлі з моделлю), нові контракти, майже щоденні виходи на Тижні моди... Так що настав час і гарненько відпочити. Ірина разом з друзями вибрала для цього теплий Таїланд. Через різницю в часі, європейський новий рік Шейк зустріла, коли в Таї ще був день. В цей час модель каталася на катері по мангрових чагарниках.



У новорічну ніч Ірина виклала в соцмережах фото, де вона в бікіні з анімалістичним принтом позує фотографу, лежачи на палубі катера. Здається, модель задоволена і щаслива. З чим ми її і вітаємо.









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