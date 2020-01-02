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Дуа Ліпа зустріла Новий рік в сукні з тисячі кристалів (Фото)
02.01.2020 07:33
Дуа Ліпа уважно читає передбачення східних гороскопів. І хоча рік Білої металевої миші офіційно вступить в свої права тільки в лютому, зустрічати заповітний 2020 й фахівці-езотерики радили в білому або металевому вбранні.

Красуня Дуа Ліпа пішла ва-банк - в святковому сторіз популярної виконавиці з'явилися кадри в розкішному міні-платті з ретро-декольте, ніби складеному з тисячі блискучих кристалів.

Рік, що минає, склався для співачки блискуче: вона завоювала «Греммі», випустила альбом і зустріла свою любов. Впевнені, що з таким потужним позитивним імпульсом (а зовсім не через сукню) і 2020 складеться для неї, у всіх сенсах, блискуче.

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