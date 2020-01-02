Акторка, яка стала популярною завдяки ролі в серіалі "Сабріна - юна відьма", Хіларі Дафф, нарешті вийшла заміж. Чоловіком зірки став батько її другої дитини, музикант Меттью Кома. А весілля молодята зіграли на задньому дворі свого будинку в Лос-Анджелесі.



На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася новими весільними знімками!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff) 26 Гру 2019 р. о 10:39 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff) 26 Гру 2019 р. о 10:43 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff) 26 Гру 2019 р. о 11:13 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff) 26 Гру 2019 р. о 11:17 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff) 29 Гру 2019 р. о 8:42 PST



Нагадаємо, що до шлюбу закохані були разом протягом трьох років. Вони познайомилися під час роботи над п'ятим студійним альбомом Хіларі Breathe In. Breathe Out, який вийшов в 2015 році. Пара почала зустрічатися в січні 2017 року, а через три місяці розірвала відносини. У жовтні 2017 Хіларі і Меттью знову почали зустрічатися, а в червні 2018 Дафф оголосила про вагітність. До речі, зірка виховує 7-річного сина Луку від першого шлюбу з хокеїстом Майком Кормі.

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