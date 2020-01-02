9 січня Кейт Міддлтон виповниться 38 років, і її чоловік щосили готується до торжества.







За словами інсайдерів, які не вміють берегти чужі таємниці, принц Вільям запланував для іменинниці подорож-сюрприз на острів Мюстік. На цей приватний райський куточок можуть потрапити лише обрані, тому тут ніхто не потривожить спокій герцога і герцогині Кебріджскіх і їхніх дітей. У планах романтичного чоловіка - проживання в особняку вартістю 15 мільйонів доларів з сімома спальнями, великим басейном, стравами від шеф-кухаря, спортзалом, затишним кінозалом і тенісним кортом, щоб Кейт могла грати в улюблений великий теніс. Хоча принц Вільям планує взяти з собою принців Джорджа і Луї і принцесу Шарлотту, він має намір багато часу проводити вдвох з коханою: герцог і герцогиня відвідуватимуть спа, братимуть уроки серфінгу і освоюватимуть дайвінг.

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