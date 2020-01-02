Погода, Новости, загрузка...
Який сюрприз готує принц Вільям до дня народження Кейт Міддлтон?
02.01.2020 23:08
9 січня Кейт Міддлтон виповниться 38 років, і її чоловік щосили готується до торжества.

1382_0pmr11.jpg (31.66 Kb)

За словами інсайдерів, які не вміють берегти чужі таємниці, принц Вільям запланував для іменинниці подорож-сюрприз на острів Мюстік. На цей приватний райський куточок можуть потрапити лише обрані, тому тут ніхто не потривожить спокій герцога і герцогині Кебріджскіх і їхніх дітей. У планах романтичного чоловіка - проживання в особняку вартістю 15 мільйонів доларів з сімома спальнями, великим басейном, стравами від шеф-кухаря, спортзалом, затишним кінозалом і тенісним кортом, щоб Кейт могла грати в улюблений великий теніс. Хоча принц Вільям планує взяти з собою принців Джорджа і Луї і принцесу Шарлотту, він має намір багато часу проводити вдвох з коханою: герцог і герцогиня відвідуватимуть спа, братимуть уроки серфінгу і освоюватимуть дайвінг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 