|Цифра року: Скільки Меган Маркл витратила на наряди в 2019 році
|03.01.2020 01:16
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Експерти в сфері моди підвели підсумки і підрахували, скільки герцогиня Сассекська витратила на свій гардероб. Фахівці прийшли до висновку, що Меган (сама або на прохання впливових родичів) затягнула пояс. В цілому, в 2019 році наряди для офіційних виходів обійшлися їй в 211 700 фунтів стерлінгів, тоді як рік тому її витрати досягли 406 600 фунтів стерлінгів.
Найдорожчим образом жінки принца Гаррі був визнаний наряд, в якому вона з'явилася на прийомі в посольстві Великобританії в Рабаті під час королівського туру в Марокко. Плаття до підлоги кольору шампань, зшите дизайнерами Dior за індивідуальним замовленням, клатч, туфлі і ювелірні прикраси обійшлися більше, ніж у 90 тисяч фунтів стерлінгів!
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