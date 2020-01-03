Поки весь світ відсипається від шампанського чаду і тільки-тільки усвідомлює, що на дворі вже 2020 рік, співачка пропонує почати підготовку до Дня всіх закоханих. Її бренд Savage X Fenty вже випустив святкову колекцію разом з дизайнером Адамом Сельманом: в чуттєвій рекламній кампанії капсули знялася сама темпераментна засновниця, а також моделі Джоан Смоллс, Палома Елсессер, Адесува Айгеві і Фіффані Луу.







