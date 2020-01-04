|Бруклін Бекхем показав свою нову дівчину без макіяжу (Фото)
|04.01.2020 00:13
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Старший син подружжя Бекхемів претендує на звання серцеїда: юнак не звик довго нудьгувати на самоті. Новий рік він провів в компанії своєї сім'ї і актриси Ніколи Пельтц. Із зіркою всесвіту Marvel фотографа вперше помітили в жовтні на вечірці на честь Хелловіну.
З тих пір події розвивалися для пари стрімко і Бруклін запросив її зустріти 2020 рік разом з батьками. Але актрисі не варто спокушатися: як слухняний син, Бекхем-молодший всіх своїх обраниць знайомить з мамою і татом.
Він показав перші фото з дівчиною в Інстаграм, що свідчить про серйозність намірів. Нікола постала в обіймах Брукліна без макіяжу.
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