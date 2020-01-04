|Кейт Міддлтон хоче подружити своїх дітей з сином Меган Маркл
|04.01.2020 01:07
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Дружина принца Вільяма вирішила почати налагоджувати відносини з неочевидного боку. Герцогиня хоче, щоб її діти більше часу проводили з сином принца Гаррі, якому зараз лише сім місяців. Інсайдер зазначив, що Кетрін висловила надію, що її бажання здійсниться. Наближене до пари джерело повідомило, що всі троє дітей герцогів Кембриджських в захваті від маленького Арчі.
Як і будь-які діти, вони занадто гучні і непосидючі, тому поки вони не могли багато часу перебувати поруч з малям.
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