Регіна Тодоренко з Владом Топаловим і сином Майклом зустріли Новий рік в Москві.







Перше січня сім'я провела вдома, граючись з малюком:



«1 січня 2020!!! Ті, що вижили, є тут? Як справи? Ми ось так вчора провели весь день! Сьогодні такий же!!!! І завтра... і післязавтра...» - написав співак.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 2 Січ 2020 р. о 2:20 PST



А на наступний день Регіна і Влад пішли на тренування в спортзал.



«@Vladtopalovofficial, ти - мій мотиватор. Тільки ти міг після святкування Нового року потягти мене в зал на тренування. Напевно 2020ий буде роком спорту) Може, стану майстром спорту зі шпагату», - написала телеведуча.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 2 Січ 2020 р. о 10:38 PST

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