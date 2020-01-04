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Регіна Тодоренко початку Новий рік з тренувань в спортзалі
04.01.2020 06:40
Регіна Тодоренко з Владом Топаловим і сином Майклом зустріли Новий рік в Москві.

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Перше січня сім'я провела вдома, граючись з малюком:

«1 січня 2020!!! Ті, що вижили, є тут? Як справи? Ми ось так вчора провели весь день! Сьогодні такий же!!!! І завтра... і післязавтра...» - написав співак.

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Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)



А на наступний день Регіна і Влад пішли на тренування в спортзал.

«@Vladtopalovofficial, ти - мій мотиватор. Тільки ти міг після святкування Нового року потягти мене в зал на тренування. Напевно 2020ий буде роком спорту) Може, стану майстром спорту зі шпагату», - написала телеведуча.

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Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)


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