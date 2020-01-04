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Дженніфер Лопес в шовковій сукні з чарівним квітковим принтом
04.01.2020 08:13
Міжнародний фестиваль в Палм-Спрінгс - перша велика кіно-премія 2020го. Як пройдеш по червоній доріжці, так і весь рік проведеш! Мабуть, слідуючи цьому, Дженніфер Лопес вирішила виступити у всій красі.

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Вона з'явилася на відкритті фестивалю в чарівному платті Richard Quinn. Британський дизайнер - улюбленець королеви Єлизавети (у нього на показі вона сиділа в першому ряду кілька років тому), і саме йому фахівці fashion індустрії пророкують небувалий тріумф в прийдешньому десятилітті. Зробити ставку на плаття з колекції весна-літо 2020 без бретелей, з довгим шлейфом і канонічним квітковим принтом Richard Quinn, ніби намальованим аквареллю, - стратегічно вивірене рішення з боку стилістів зірки.

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