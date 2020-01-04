Різдвяні канікули Меган Маркл з принцом Гаррі в Ванкувері тривають. Але навіть під час відпочинку і далеко від папараці герцог і герцогиня Сассекські не перестають дивувати шанувальників. Виявляється, в перший день нового року, коли пара з Канади (Асміна разом з чоловіком) гуляли по парку і вирішили сфотографуватися на тлі заповідника, їм запропонувало допомогу королівське подружжя. Про це розповіла продюсер CTV News Асміна Канторович, що зіштовхнулася з герцогом і герцогинею Сассекськими в регіональному парку Хорт-Хілл.



«Це були просто звичайні люди. Коли вони запропонували зробити для нас знімок, ми, звичайно, погодилися. І тільки потім, позуючи для фото, я подумала, що дівчина, яка знімає нас, виглядає підозріло знайомо. І тоді я подивилася в сторону, де стояв її супутник. І сумніви відпали - це були Меган Маркл і принц Гаррі!»- розповідає Асміна.





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