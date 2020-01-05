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Новорічний список обіцянок Меган Маркл: що загадала герцогиня?
05.01.2020 06:17
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Меган Маркл довелося відмовитися від соціальних мереж після знайомства з принцом Гаррі. Але Інтернет пам'ятає все! І деякі пости герцогині Сассекської все ще можна прочитати.

Наприклад, Меган щороку загадувала одні й ті ж бажання і публікувала їх в своєму блозі The Tig.

«Пробігти марафон. Перестати гризти нігті. Припинити лаятися. Освіжити французьку. Так виглядає мій список новорічних обіцянок щороку», - передає слова Маркл The Mirror.


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