



Меган Маркл довелося відмовитися від соціальних мереж після знайомства з принцом Гаррі. Але Інтернет пам'ятає все! І деякі пости герцогині Сассекської все ще можна прочитати.



Наприклад, Меган щороку загадувала одні й ті ж бажання і публікувала їх в своєму блозі The Tig.



«Пробігти марафон. Перестати гризти нігті. Припинити лаятися. Освіжити французьку. Так виглядає мій список новорічних обіцянок щороку», - передає слова Маркл The Mirror.



