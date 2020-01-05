|Бред Пітт розповів про свій перший поцілунок
|05.01.2020 07:11
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Актор зізнався, що вперше поцілувався в четвертому класі і був тоді дуже збентежений.
«Її звали Ліза. Це було в її гаражі в четвертому класі. Вона жила на одній вулиці зі мною. Я настільки сильно перенервував, що відразу після поцілунку побіг до себе додому», - поділився Пітт.
А ще актор розповів, що в дитинстві мріяв стати каскадером або боксером.
«Я хотів бути Мухаммедом Алі. Я ще дуже любив дивитися за стрибками на лижах з трампліну. Це виглядало круто. Я думав, що це заняття для мене», - додав Бред.
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