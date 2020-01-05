Великие актеры современности: Мужчины Марины Голуб ГОЛУБ МАРИНА ГРИГОРЬЕВНА 8 декабря 1957, Москва — 9 октября 2012, Москва. Актриса театра и кино, телеведущая. Марина Голуб – выпускница мхатовской школы, много лет проработала на эстраде, прежде чем вновь вернуться в стены этого театра. Её жанр – комедия, ирония. Её героини – шумные, неунывающие женщины, способные на любые поступки. В 1979 году окончила Школу-студию МХАТ (курс В.Манюкова). В 1979-1981 годах работала в Москонцерте (отдел сатиры и юмора), с 1981 по 1987 – актриса Театра миниатюр Аркадия Райкина, с 1987 – актриса Московского театра «Шалом», с 2002 – актриса МХТ им. Чехова. Была ведущей телепередач «Утренняя почта», «Доброй утро!» и «Эх, Семёновна!», с 2010 года была ведущей проекта "Девчата" на телеканале "Россия". Заслуженная артистка России (1995). Погибла в автокатастрофе. ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ МХТ им. А. П. Чехова: «Терроризм» «Нули» «Пьемонтский зверь» Мать - «Изображая жертву», братья Пресняковы (2004, реж. Кирилл Серебренников Дорина — «Тартюф», Жан-Батист Мольер (2004, реж. Нина Чусова) Гертруда — «Гамлет» Шекспир (2005, реж. Юрий Бутусов) Селия Пичем — «Трёхгрошовая опера», Бертольт Брехт, Курт Вайль (2009, реж. Кирилл Серебренников) Васса — «Васса Железнова» М. Горький (2010, реж. Л. Эренбург) Играла в спектаклях: «Кукушка» в театре Эстрады «Борис Годунов» Международная Конфедерация Театральных союзов в постановке Деклана Доннеллана



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