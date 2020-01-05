Кейт Міддлтон і принц Вільям вже давно разом. Герцоги виховують трьох дітей і якщо вірити пресі, подумує про четвертого малюка. Однак, з чуток, у королівській сім'ї не все так гладко. Раз-у-раз ЗМІ пишуть, що у Вільяма є коханка, з якою Кетрін доводиться часто бачитись на світських заходах...







Сьогодні принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали недільну службу в церкві Святої Марії Магдалини поблизу палацу Сандрінгем в Норфолку, де королева Єлизавета і члени її сім'ї проводять святкові дні. Герцог і герцогиня Кембриджські, які проживають в своєму власному маєтку Анмер-Холл, що знаходиться в безпосередній близькості від Сандрінгему, прийшли до церкви пішки - разом з батьками Кейт. Керол і Майкл Міддлтон щойно повернулися зі своєї відпустки, яку провели на острові Сен-Бартельмі в Карибському морі - разом з сім'єю своєї молодшої дочки Піппи і сином Джеймсом, якого супроводжувала наречена, Алізе Тевене.



Герцогиня Кембриджська виглядала дуже стильно в коричневому пальто, високих чоботях і в капелюсі.







Як пише Daily Mail, разом з Міддлтон в церкву прибув маркіз Чамлі Девідом Роксеведжем і його армия Роуз Ханбері. Маркіз і маркіза були близькими друзями герцога і герцогині Кембриджських. Однак в минулому році пішли чутки про те, що у принца Вільяма був роман з Роуз, коли Кейт була вагітна третьою дитиною. Вільям переконав дружину, що нічого не було. Однак Кейт зажадала від чоловіка, щоб Роуз була виведена з внутрішнього кола їхніх близьких друзів. Після цього світське суспільство відмовлялося прийматиХанбері, оскільки його члени опинилися перед необхідністю робити вибір - спілкуватися з маркізою Чамлі або ж з дружиною майбутнього короля Великобританії. Повідомлялося, Роуз важко переживала цю ситуацію. А її відносини з чоловіком зіпсувалися.







Схоже, що Кейт все ж змінила гнів на милість і знову допустила Ханбері в число наближених - адже в церкві були лише родичі королеви і обрані друзі. Попередній раз Кейт і Роуз разом відвідали лише один захід - банкет на честь президента США Дональда Трампа, який давали в Букінгемському палаці в червні минулого року. Маркіз є лордом і відіграє велику церемоніальну роль при дворі. Тому обійти подружжя Чамлі запрошенням було ніяк не можна - хоча Кейт і Роуз тоді не спілкувалися і сиділи за столом далеко один від одного.

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