29-річна леді Кітті Спенсер готується до весілля. Племінниця принцеси Діани прийняла пропозицію 60-річного Майкла Льюїса.







Пару не зупиняє 32-річна різниця у віці: навіть батько нареченої, брат леді Ді, молодший за свого потенційного зятя на 5 років. Відомо що з власником мережі британських магазинів одягу Whistles Кітті зустрічається вже більше півтора року. Для Кітті цей шлюб стане першим, а ось у Майкла є троє дорослих дітей від першої дружини.



Чоловік сповідує іудаїзм, можливо, племінниці принцеси Діани теж доведеться змінити свою релігію.