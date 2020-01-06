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Анджеліна Джолі показала скучний образ під час прогулянки з дітьми (Фото)
06.01.2020 07:48
Будемо відверті: акуратні і мінімалістські образи Анджеліни Джолі під час її прогулянок з дітьми не відрізняються оригінальністю і несподіваними стильовими рішеннями. Це універсальний базовий гардероб в тривіальному виконанні. Однак, кожен раз він підкреслює благородну і статну красу однієї з найбільш знаменитих голлівудських актрис і філантропів свого покоління.

Анджеліна Джолі продовжує вести розмірений сімейний спосіб життя. Віддаючи перевагу відпочинку зі своїми дітьми.

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