|Лобода привітала лідера Rammstein: "З днем народження, мій Тілль Ліндеманн"
|06.01.2020 22:19
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«Тілль надіслав мені по WhatsApp пісню. Я її почула і зрозуміла, що вона мені подобається, тому я хочу знятися в кліпі», - розповіла співачка.
А також Світлана розповіла про новий альбом (в тому числі про обкладинку, на якій шанувальники артистки помітили шостий палець на нозі). Як пояснила сама Лобода, виною всьому подушечка, яка загорнулася.
«Це подушечка, яка загорнулася. Так мені пояснив мій фотограф», - сказала Лобода.
Для більшої переконливості співачка підняла ногу і дала можливість телеглядачам розгледіти її стопу і зазначила:
«Бачиш, яка у мене тут виїмка? І вона загорнулася».
В кінці випуску Лобода виконала новорічні дитячі пісні на німецькій мові, однією з якої пізніше вона привітала Тілля Ліндеманна з днем народження. Співачка опублікувала уривок з відео і написала:
«З днем народження, мій Тілль Ліндеманн. Спеціально для тебе".
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