|У Мереж всі сміються з нового плаття Дженніфер Лопес (Фото)
|07.01.2020 21:06
|
З нарядом у актриси все було прекрасно, але бант, яким декоровано плаття Valentino, нагадав користувачам Twitter про різдвяний светр колеги Дженніфер - Райана Рейнольдса. І меми не змусили себе чекати!
«І без того ефектне плаття вона доповнила величезною кількістю прикрас, в результаті чого зірка виглядала так, ніби її поставили під ялинку, а не на сцену», - написав один з користувачів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями