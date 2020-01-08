|Леді Гага розповіла Опрі Вінфрі всю правду про роман з Бредлі Купером
|08.01.2020 01:03
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Днями у Опри був перший випуск її шоу, гостею якого стала оскароносна співачка. Вінфрі і Гага поспілкувалися на різні теми і не обійшли стороною передбачуваний роман з Купером. В результаті ведуча прямо запитала, чи були реальні відносини між акторами під час зйомок. Артистка відверто зізналася, що вони спеціально посилено створювали ілюзію роману:
«Ми виконали відмінну роботу і обдурили всіх. Ми спеціально робили так, щоб здаватися закоханими один в одного».
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