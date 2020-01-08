|Прекрасна Дженніфер Лопес у білосніжному вбранні Zuhair Murad (Фото)
|08.01.2020 07:49
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Комбінезон, зшитий в кращих традиціях відомого ліванського модного Дому, - метри шовку, найтонший гіпюр і ошатні пір'яні манжети - все, що так сильно любить і сама Джей Ло. Дивлячись на співачку, видно, що вона злегка втомилася від нескінченних вечірок та урочистих заходів (адже вони насправді сильно вимотують), але це приємна втома, адже не кожному випадає честь бути серед обраних, запрошених на такий грандіозний захід, в оточенні талановитих людей.
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