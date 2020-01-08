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Перший вихід після канікул: Чи вдалося схуднути Меган Маркл? (Фото)
08.01.2020 16:22
Вчора Меган Маркл і принц Гаррі вперше вийшли у світ в Новому році після різдвяних канікул в Канаді. Герцоги відвідали Будинок Канади (урядова установа Канади в Лондоні), щоб висловити подяку країні за гостинність. В офіційному Instagram Сассекських з'явилося відео із зустрічі з Верховним комісаром Канади в Великобританії Джаніс Шаретт і персоналом Будинку.

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38-річна герцогиня Сассекська вийшла в світ у вовняному пальто Stella Mccartney, спідниці Massimo Dutti і оксамитових човниках Jimmy Choo. Завершенням образу стали прикраси турецького бренду Kismet by Milka.

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