Джерела видання We Got This Covered стверджують: Warner Brothers активно працюють над створенням нового фільму про Гаррі Поттера (остання частина знаменитої франшизи вийшла в 2011-му).







З чуток, в продовженні історії розкажуть про дочку Волдеморта, яка спробує воскресити батька. Дії будуть розгортатися через 20 років після «Дарів смерті», а сюжет частково перегукується з п'єсою «Гаррі Поттер і Прокляте дитя» - історія про дружбу синів Гаррі і Драко Мелфоя.







І головний сюрприз для фанатів: за словами інсайдерів, у фільм повернеться велика частина легендарного акторського складу, а сценаристом виступить сама Джоан Роулінг! Правда, інформації про дату зйомок і релізу поки немає.