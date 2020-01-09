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Інсайдери відкрили деталі сюжету нового фільму про Гаррі Поттера
09.01.2020 07:05
Джерела видання We Got This Covered стверджують: Warner Brothers активно працюють над створенням нового фільму про Гаррі Поттера (остання частина знаменитої франшизи вийшла в 2011-му).

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З чуток, в продовженні історії розкажуть про дочку Волдеморта, яка спробує воскресити батька. Дії будуть розгортатися через 20 років після «Дарів смерті», а сюжет частково перегукується з п'єсою «Гаррі Поттер і Прокляте дитя» - історія про дружбу синів Гаррі і Драко Мелфоя.

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І головний сюрприз для фанатів: за словами інсайдерів, у фільм повернеться велика частина легендарного акторського складу, а сценаристом виступить сама Джоан Роулінг! Правда, інформації про дату зйомок і релізу поки немає.

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